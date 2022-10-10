خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي بـ«الإعلان 16»

كشف صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن استمرار طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16، حتى 27 أكتوبر الجاري، كى يتمكن جميع الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح، من شراء كراسة الشروط، حيث تستهدف شقق «الإعلان 16»، المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، داخل عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.

شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عبر الصفحة الرسمية له، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن شقق الإسكان الاجتماعي ضمن «الإعلان 16»، تستفيد من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، ونظام تقسيط يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

كما نوه الصندوق، إلى ضرورة التواصل معه من خلال قنواته الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني، أو الصفحة الرسمية للصندوق عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، كي لا يتعرض العميل الراغب في حجز وحدة سكنية، لعمليات النصب من خلال التواصل مع الصفحات الوهمية التي قد تحمل اسم صندوق الإسكان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار الاستعلام عن حالة الطلب.

وتأتي مرحلة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، عقب شراء كراسة الشروط وسداد مقدم الحجز، وانتهاء عملية الحجز الإلكتروني للوحدة السكنية، ومن ثم يتيح الصندوق إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب، أو تعديل البيانات المطلوبة طوال فترة الحجز.

وتضم شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها للعملاء الفائزين بها خلال 18 شهرًا من عملية الحجز.