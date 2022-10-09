شروط وخطوات حجز مقابر «الإسكان» بالمدن الجديدة.. بنظام حق الانتفاع

أعلنت وزارة الإٍسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر مسلمين، بنظام اللحد، بمساحة تبلغ نحو 40 متر مربع تقريبا للمقبرة بمدينة سوهاج الجديدة، على أن يكون تخصيص تلك المقابر المطروحة للفائزين بها، بنظام حق الانتفاع، على أن يستمر حجز المقابر المطروحة داخل المدينة، حتى يوم 25/10/2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات حجز مقابر «الإسكان» بمدينة سوهاج الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

شروط حجز مقابر «الإسكان» بمدينة سوهاج الجديدة

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون من قاطني مدينة سوهاج الجديدة.

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً مواطن مصري الجنسية.

- لا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة له أو لأحد أفراد أسرته.

خطوات حجز مقابر «الإسكان» بمدينة سوهاج الجديدة

1- تبأ خطوات حجز مقابر «الإسكان» بمدينة سوهاج الجديدة، بذهاب المواطن الراغب في حجز مقبرة إلى مقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

2- القيام بشراء كراسة الشروط من داخل الجهاز وسداد قيمة المصروفات الإدارية.

3- ومن ثم يقوم المواطن الراغب في حجز مقبرة، بتقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة الشروط.

آلية تخصيص مقابر «الإسكان» بمدينة سوهاج الجديدة

وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، يتم تخصيص المقابر المطروحة للمسلمين بمدينة سوهاج الجديدة، من خلال إجراء القرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط.

على أن يقوم جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بالإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، بالإضافة إلى موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

وجدير بالذكر، أن ذلك الطرح يأتى فى إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير عدد من قطع الأراضي والمقابر، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة، بسماحات وأسعار مختلفة.