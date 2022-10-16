زيارة لـ62 من الملحقين العسكريين العرب والأجانب إلى «الأزهر»

نظمت القوات المسلحة، زيارة تثقيفية إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف لـ62 من الملحقين العسكريين العرب والأجانب، وزوجاتهم المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية من الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت فعاليات الزيارة بلقاء وفد الملحقين العسكريين وزوجاتهم بفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والأنبا أرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، حيث جرى استعراض تاريخ الأزهر الشريف وجهوده في نشر رسالة الأزهر الشريف داخليا وخارجيا، وأضاف الأنبا أرميا أهمية دور بيت العائلة المصري في تعزيز قيم التعايش السلمي المشترك.

وفي سياق متصل، التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب، شيخ الأزهر، الوفد، وهنأهم بذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر.

وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين في القاهرة، عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين الحربيين، وحرصه على تنظيم الزيارة البناءة، كما أعرب عن خالص اعتزازه بلقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتاريخ ودور الأزهر الشريف في العالم أجمع.

كما أعرب وفد الملحقين العسكريين، عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لهم لزيارة أحد أبرز الصروح التنويرية بالعالم، كما أشادوا بما لمسوه أثناء زيارتهم بالدور المهم لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية في حماية المجتمع من الجماعات المتطرفة ومجابهة أفكارها بالفكر المعتدل باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للتعرف على تاريخ الأزهر الشريف، ودوره في نشر الوعي والحرص على تصحيح المفاهيم المغلوطة وإبراز دور بيت العائلة المصري.