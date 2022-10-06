القوات المسلحة تحتفي بالفريق فؤاد عزيز: محرر القنطرة في حرب أكتوبر (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، منذ قليل، فيلما تسجيليا قصيرا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن الفريق فؤاد عزيز غالي، قائد الفرقة 18 مشاة خلال حرب أكتوبر المجيدة، ضمن سلسلة «صناع النصر»، التي بدأتها المؤسسة العسكرية قبل أيام، احتفاءً بالقادة المصريين وقت حرب أكتوبر المجيدة.

وتخرج في الكلية الحربية عام 1946، ضابطا في سلاح المشاة، وتدرج في المناصب القيادية في سلاح المشاة حتى وصل إلى قيادة الفرقة 18 مشاة خلال حرب أكتوبر المجيدة، التي قامت بتحرير مدينة القنطرة، ودمرت أقوى حصون خط بارليف.

وبعد تحرير مدينة القنطرة، قامت الفرقة 18 مشاة بتأمين منطقة شمال القناة من القنطرة حتى بورسعيد، وبذكاء وعبقرية الفريق فؤاد عزيز غالي، تصدى لكل الهجمات الإسرائيلية، التي أربكت كل حسابات القوات الإسرائيلية شمال القناة.

وكانت علاقة القائد فؤاد عزيز غالي بجنوده قوية، ويضرب بها المثل، وكان نموذجا للوحدة الوطنية التي تمثلت في أروع صورها.

وعين قائدا للجيش الثاني الميداني تقديرا لمكانته العسكرية وقدرته التنظيمية، ثم محافظا لجنوب سيناء، ولعب دورا كبيرا في خطط تنميتها، وكرمه الرئيس الراحل أنور السادات بترقيته لرتبة فريق.