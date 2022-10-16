إصابة ربة منزل وطفلتين بحروق في كفر الشيخ.. «وقع عليهم زيت الطعام»

أصيبت ربة منزل وطفلتين بحروق متفرقة في الجسم نتيجة انسكاب زيت الطعام عليهن أثناء إعداد الطعام بقرية أبو عمر التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقلهن عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بإصابة ربة منزل وطفلتين

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول ربة منزل وطفلتين مقيمات بقرية أبو عمر التابعة لدائرة المركز، مصابين بحروق متفرقة في الجسم، نتيجة سكب زيت الطعام، حيث أثناء إعداد الطعام من قبل ربة المنزل انسكب زيت الطعام عليها، وكانت الطفلتين بالقرب منها فأصيبتا بإصابات متفاوتة.

نقل المصابات للمستشفى

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة سعدات عبد اللطيف حمدان، 50 عاما، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، وعائشة هنداوي حسن، 5 سنوات، مصابة بحروق متفرقة من الدرجة الثالثة، وبسملة محمد حسن، 10 سنوات، مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهن، ويخضعن للعلاج بقسم الحروق داخل المستشفى.