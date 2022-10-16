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«النواب» يحيل مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج للجنة مشتركة

كتب:

ولاء نعمه الله
11:36 ص | الأحد 16 أكتوبر 2022
مجلس النواب ـ أرشيفية

مجلس النواب ـ أرشيفية

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب والذى يترأس الجلسة البرلمانية اليوم، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة وهما مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأم منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وأحيل إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.

و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال المستشار احمد سعد الدين أ.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 478 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك اكزيم الكوري الجنوبي ،وأحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية

وأعلن وكيل المجلس والذى ترأس الجلسة البرلمانية اليوم ،رسالة المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.