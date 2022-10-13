إصابة عضو في مجلس النواب ونجله في حادث بنجع حمادي

أصيب عضو مجلس النواب، عن دائرة نجع حمادي، وابنه، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز نجع حمادي، تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغا من غرفة العمليات، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، دائرة مركز نجع حمادي، وإصابة عضو في مجلس النواب ونجله.

إصابة برلماني في حادث سير

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة النائب سيد المنوفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بدائرة نجع حمادي، وابنه محمود، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بدائرة مركز نجع حمادي.

على الفور جرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية قبل أن يتقرر تحويلهما إلى مستشفى قنا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.