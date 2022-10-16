مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث على الطريق الزراعي بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، بينما أصيب 10 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان»، بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية أطسا.

تحرير محضر بالواقعة

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين ميكروباص رقم «ن ا د 9647» وسيارة ملاكي ناحية قرية أطسا التابعة للمركز، وتم فرض كردون أمني، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.