إصابة ربة منزل وابنتيها بتسمم لتناولهن وجبة طعام فاسد في المنيا

أصيبت ربة منزل وابنتيها، بمغص كلوي وتقلصات وإعياء وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، صباح اليوم السبت، وتم نقلهن إلى قسم السموم بالمستشفى العام في مدينة المنيا، حيث أجريت لهن عمليات غسيل معوي، وتبين أنهن تناولن وجبة طعام فاسدة.

مستشفى المنيا تستقبل سيدة وابنتيها مصابات بتسمم

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي المنيا العام، تتضمن وصول سيدة وابنتيها إلى قسم السموم في حالة إعياء نتيجة تسمم غذائي.

وتبين أن ربة منزل تدعى «إيمان. م»، 47 عاما، وابنتيها «خلود. س»، 24 عاما، و«آية»، 18 عاما، ويقمن في قرية تلة التابعة لمركز المنيا، وتم نقلهن للمستشفي يعانين من تقلصات معوية، وتبين تناولهن وجبة طعام فاسد.

إجراء الإسعافات الأولية للمصابات

وتم إخطار النيابة العامة للتصرف، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إجراء عمليات غسيل معوي للمصابات، ورجحت التحريات الأولية أنهن تناولن وجبة طعام قبل ساعة من شعورهن بالإعياء، وبإجراء الإسعافات الأولية لهن داخل قسم السموم بالمستشفى استقرت حالتهن الصحية، ومن المقرر خروجهن عقب انتهاء مدة العلاج التي تستغرق نحو 24 ساعة.