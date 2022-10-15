خطوات سداد مصروفات الكتب الإلكترونية للفصل الدراسي الأول بجامعة المنيا

خصصت جامعة المنيا جميع خدمات التحصيل الإلكتروني، ومنها دفع مصاريف الكتب الإلكترونية لـ20 كلية، إضافة للمعهد العالي للتمريض، وذلك للفصل الدراسي الأول 2022 - 2023.

إجراءات دفع مصاريف الكتب الإلكترونية

ونشرت الصفحة الرسمية لكلية الألسن بجامعة المنيا الخطوات التي يجب اتباعها لسداد مصروفات الكتب الإلكترونية للفصل الدراسي الأول، وتشمل:

- دخول الطالب إلى خدمة التحصيل الإلكتروني بجامعة المنيا عبر الرابط التالي من هنا.

- اختيار خدمة مصروفات الكتاب الإلكتروني.

- تسجيل الرقم القومي لتظهر للطالب بياناته الشخصية التي يجب أن يراجعها ويتأكد من صحتها.

- في حال وجود خطأ علي الطالب مراجعة شئون الطلاب في ذلك، ثم استكمال بيانات الدفع الالكتروني بإدخال قيمة المبلغ المحدد لتخصصه وفرقته.

- طباعة إيصال الدفع وتسليمه إلى مكتب شئون الطلاب حتى يتمكن الطالب من الدخول إلى المنصة وتحميل الكتب الإلكترونية.

تقدم التصنيف الدولي لجامعة المنيا بالتايمز البريطاني

وأعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، قبل يومين، عن تقدم التصنيف الدولي لجامعة المنيا بالتايمز البريطاني الشهير للجامعات العالمية 2023، لتكون ضمن أفضل 601 جامعة عالمياً، في نطاق 601 -800، والمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، بما يمثل تقدماً كبيراً عن نظيراتها بالجامعات المصرية هذا العام ولتصبح الجامعة الأكثر صعوداً عالمياً مقارنة بتصنيف العام الماضي.

وأوضح «فرحات»، أن تصنيف التايمز البريطاني يعتبر من ضمن أفضل ثلاث تصنيفات رئيسية لها قيمة ومكانة عالمية كبري، مع تصنيف «كيو إس» وتصنيف «شنغهاي» العالميين، لكونه أكبر تصنيف جامعي وأكثر تنوعاً، لاستناده إلى 13 مؤشر أداء تم معايرتها بعناية لقياس أداء المؤسسات التعليمية في مجالات التدريس والبحث العلمي وتبادل المعرفة والاقتباس والمنشورات البحثة، والسمعة الدولية.