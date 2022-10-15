انتشال جثة عامل غرق داخل مصرف زراعي في المنيا

انتشل أهالي قرية البيهو التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، جثة عامل غرق داخل مصرف زراعي، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

غرق عامل في مصرف زراعي بسمالوط

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بانتشال جثة حسام عبد التواب، 21 عاما، عامل، مقيم بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط من داخل مصرف زراعي، حيث غرق داخل المجري المائي في ظروف غامضة.

وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم.

مصرع شاب دهسه قطار في ملوي

ولقى شخص مصرعه، مساء أمس الجمعة، في حادث قطار داخل مركز ملوي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص إثر حادث قطار، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع «إسماعيل. ع. ع»، 25 عاما، مقيم بمركز الفتح في محافظة أسيوط، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.