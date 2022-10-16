وزيرة التعاون الدولي تختتم أنشطة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

قدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عرضًا مفصلًا حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ودعت القطاع الخاص والمستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الإطلاع على تفاصيل المشروعات؛ من أجل بحث سبل المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات لتعزيز التحول الأخضر، واستعرضت "المشاط" سبل مساهمة الشركات الأمريكية في المشروعات والمبادرات المرتبطة بالمناخ والتنمية في مصر.

جاء ذلك خلال ختام أنشطة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إذ شاركت "المشاط" في عدد من الفعاليات واللقاءات التي نظمتها مؤسسات التمويل الدولية والمراكز البحثية وتجمعات مجتمع الأعمال، لاستعراض جهود التنمية في مصر، والاستعدادات لمؤتمر المناخ، في إطار جهود الوزارة لدفع العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة معتز زهران، السفير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، ومارتي دوربين، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وخوش شوكسي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، والعديد من مستثمري وممثلي شركات القطاع الخاص الأمريكي.

وشاركت "المشاط"، في المائدة المستديرة الوزارية التي عقدتها مجموعة البنك الدولي حول "تعزيز القدرة على الصمود في مجال الأمن الغذائي من خلال دعم قطاع الزراعة"، إذ ألقت الكلمة الافتتاحية في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وأدارت المائدة ماري بونجستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بمجموعة البنك الدولي، واستعرضت الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة، كما ناقشت استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

جلسة نقاشية لمؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة التي عقدتها مؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح، وناقشت سبل تنشيط الاستثمارات الخضراء، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته، كما تم عرض المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ومناقشة الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدولية في حشد التمويلات التنموية الميسرة، مؤكدة أن أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، هي الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وتحفيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

مؤتمر مركز التنمية الدولية لتمكين المرأة

وشاركت "المشاط"، في المؤتمر الذي نظمه مركز التنمية الدولية، بالتعاون مع اتحاد النقابات الدولي، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، حول "مستقبل أكثر مساواة من خلال تمكين المرأة وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية"، وذلك بمشاركة سفنيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وإيزابيل كوليمان، نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وماري بونجستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بمجموعة البنك الدولي، وتناولت الإجراءات التي تنفذها مصر لتعزيز جهود تمكين المراة اقتصاديًا واجتماعيًا، وزيادة نسبة الشمول المالي، وزيادة مشاركة الشباب والفتيات في جهود تحقيق التنمية المستدامة.