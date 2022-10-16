بالأسماء.. 9 مصابين في تصادم سيارتين على «صحراوي» الفيوم

أصيب 9 أشخاص بينهم 3 سيدات وأطفالهن، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في المسافة بين منطقة الكمين المهجور والصوامع بمحافظة الفيوم، ونقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة 9 أشخاص وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ6 سيارات إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى مشاركة سيارتين تابعتين لمرفق إسعاف الفيوم تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير المرفق، ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال والطوارئ إلى مستشفى الفيوم العام.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين هم محمد أبو المجد بغدادي حسانين، 31 عامًا، مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة 10 سم مع اشتباه كسر بالساق اليسرى، وياسر نبيل أبو المجد بغدادي، 29 عامًا، سائق الملاكي، مقيم بمحافظة قنا، مصابًا بجرح قطعي في الجبهة 10 سم واشتباه ما بعد الارتجاج، كانا في طريقهما إلى محافظة قنا.

كما أسفر الحادث عن إصابة مستقلي السيارة الميكروباص، وهم سناء عبد الصمد منصور، 24 عامًا، ونجلها محمد سعيد عبد الحميد عمره عام، وكريمة رمضان كليب، 24 عامًا، مصابه بكدمات بالظهر، وأبنائها أمنية إبراهيم محمد عمرها عامين، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وإسراء إبراهيم محمد، عمرها 4 سنوات، مصابة بكسر بالذراع الأيسر، ونادية عبد المجيد عبد العليم، 55 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم مقيمون مركز سمسطا ببني سويف، وتحية أحمد محمد معروف، 55 عامًا، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام.