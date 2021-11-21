رفع 50 طن مخلفات وصيانة الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، رفع 20 طن مخلفات وتراكمات بالطريق العام على ترعة سري باشا، ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، حفاظا على بيئة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا.

إجراء أعمال صيانة بالطريق الصحراوي الغربي

كما أعلنت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، استمرار وتكثيف أعمال النظافة ورفع 10 أطنان مخلفات وتراكمات من قرية طوة ونقلها إلى المقلب العمومي، وإجراء أعمال صيانة بالطريق الصحراوي الغربي حتى طريق أبو شناف لتيسير حركة سير المواطنين والحد من الحوادث.

وأعلن رؤساء أحياء وسط وشمال مدينة المنيا، رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من الشوارع، ووقف حالتى تعدى بالبناء بدون ترخيص، والتحفظ على المعدات وأدوات البناء المستخدمة، عمل المحاضر اللازمة.

وقال حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، إنه تم إيقاف أعمال شدة خشبية لأعمدة بدون ترخيص بقرية 7 وتم التحفظ على أدوات البناء، كما تم إيقاف أعمال تعديل بمساكن الجيزة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة بمركز المنيا

ووجه الدكتورمحمد حلمى رئيس مدينة المنيا، رؤساء الأحياء والقرى بتسيير الدوريات على مدار اليوم لرصد المخالفات والتعامل الفورى وإزالتها فى المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا علي إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، وعدم التهاون فى استرداد حق الشعب والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة.

وقال رئيس مدينة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت من إزالة 38 حالة تعد على مساحة 533 مترا من أملاك دولة بقريتي طوح الخيل وتلة.