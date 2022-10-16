«يورونيوز»: النرويج تسعى لإقامة أول شبكة نقل عام بدون انبعاثات

قالت قناة «يورونيوز» الإخبارية، إن العاصمة النرويجية أوسلو في طريقها لكي تصبح أول عاصمة في العالم مزودة بشبكة نقل عام كهربائية بالكامل، حيث تأمل في الوصول إلى هذا الهدف بحلول نهاية عام 2023 كجزء من هدفها بأن تصبح أول مدينة في العالم خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030.

استبدال حافلات الديزل بأخرى تعمل بالكهرباء

وتابع التقرير، بأن هناك خطة لاستبدال الحافلات التي تعمل بالديزل بحوالي 450 حافلة تعمل بالكهرباء، ومن المنتظر أن يتم توفير حوالي نصف مليار كرونة (عملة نرويجية) كموازنة طويلة الأجل، لتحقيق هذا الغرض.

ونقل التقرير عن نائبة عمدة أوسلو، والمسؤولة عن شئوون البيئة والنقل: «إن صيانة الحافلات الكهربائية أرخص من مثيلتها التي تعمل بالديزل، كما أن تكلفة التشغيل أقل بالنسبة لشركات النقل، وبشكل عام، هذا وضع يربح فيه الجميع».

أوسلو تنافس المدن الكبرى في النقل النظيف

وأضاف التقرير أن مدينة أوسلو، التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، تعمل فيها معظم العبّارات التي تملأ المضيق البحري الذي تقع عليه، بالطاقة الكهربائية، كما أن لديها شبكة كبيرة من المترو الذي يستخدك الكهرباء، وممرات خاصة بالدراجات، وكل ذلك يضع المدينة في مقدمة المدن التي تتبنى النقل المستدام، وذلك في الوقت الذي يأتي برنامج الحافلات الكهربائية في المدينة وسط منافسة عالمية من قبل المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم لمحاولة الحد من تلوث الهواء، بينما تستعد الحكومات والنشطاء لقمة المناخ للأمم المتحدة في مصر، خلال الشهر المقبل، وقالت نائبة عمدة أوسلو أن باقي المدن الأخرى في البلاد سوف تتبع نهج العاصمة.

خطوة مهمة للعاصمة النرويجية

ونقل التقرير عن إنجريد روهولت، مستشار شؤون النقل في المجموعة البيئية النرويجية «زيرو»، إن بدء تشغيل الحافلات يمثل خطوة مهمة إلى الأمام للعاصمة، ومع ذلك، من المهم أن تتأكد أوسلو في المستقبل من وجود شفافية بالنسبة لمقدار الانبعاثات المرتبطة بإنتاج العبّارات والمركبات. يذكر انه تم تنظيم مناقصة في أوسلو، مؤخرا، كانت نتيجتها أن الحافلات التي تعمل بالكهرباء أرخص بنسبة 5 في المائة من مثيلاتها التي تعمل بالديزل.