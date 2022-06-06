رابطة تجار السيارات: تمويل التحول لوسائل النقل المستدام أهم قرارات 2022

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار إنشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، أحد أهم القرارات التي صدرت في عام 2022، وإنشاء مجلس أعلى يدعم ذلك التحول أمر مهم، لافتا إلى أن ذلك له ضرورة كبيرة في الحفاظ على البيئة.

دولة المغرب تصنع مليون سيارة سنويا

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات خلال حواره لبرنامج صباح الورد المذاع على قناة «ten» أن دولة المغرب تصنع مليون سيارة سنويا، وتستحوذ على 92% من التصدير في الدول العربية بقيمة أكثر من 4 مليارات في السنة، بعدما وضعت كل طاقتها في تحسين الجودة، مع وجود عدد من شركات تصنيع السيارات هناك.

أثر كبير في المستقبل

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات خلال حديثه مع الإعلاميين كريم حاتم ونهال كمال أن اتجاه مصر في تلك الفترة وتوجهها لوسائل النقل المستدامة سيكون له أثر كبير في المستقبل، وسنسبق به عددا من الدول، وقد يكون له أثر في استقطاب عدد من الشركات.

اللجوء للشركات الكبرى

ولفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن معوقات صناعة السيارات حاجتها لمبالغ ضخمة، كما تحتاج إلى دراسات كبيرة قد تستغرق سنوات، وبالتالي فإن اللجوء للشركات الكبرى التي لديها ميول لصناعة ضخمة في مصر أمر بات حتميا.