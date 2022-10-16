استشاري مناعة: أهمية تلقى مريض حساسية الأنف لقاحي الأنفلونزا وكورونا

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن مريض حساسية الأنف يجب أن يلتزم باستخدام مضادات الحساسية في مثل هذا الوقت من كل عام، إضافة إلى غسل الأنف باستمرار بمحلول الملح العادي، لأن ذلك يمثل عناية للأنف والصدر، مشيرا إلى أهمية تلقى المريض للقاحي الأنفلونزا الموسمية وكورونا.

أغلب مرضى حساسية الأنف يعانون من مشكلات تنفسية

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد، أن أغلب مرضى حساسية الأنف يعانون من مشكلات تنفسية، وبالتالي فمن المهم أن يحصل المريض على مضادات الحساسية وغسل الأنف واستخدام موسعات الشعب وبخاخات الصدر، لأنها تمنح وقاية للرئة.

مريض حساسية دائم وموسمي

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، «لدينا مريض حساسية دائم، ومريض حساسية موسمي يتحسن في فترة الربيع أو الخريف في تغيير الفصول، وبالتالي يجب أن يقي المريض نفسه بالحصول على لقاح الإنفلونزا، إضافة إلى لقاح كورونا، خاصة أن الفيروس مازال موجودا بموجاته المختلفة، ولا يزال وقعه خطير على كبار السن ومرضى الربو والحساسية».