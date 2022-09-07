مدير عام التطعيمات: لا مانع من الحصول على لقاحي الأنفلونزا وكورونا في آن واحد

قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن هناك دراسات تجرى على مستوى العالم لتصنيع لقاح واحد يعالج مرضى الأنفلونزا الموسمية والمصابين بكورونا سويا، مشيرا إلى أنه وفي حال توطنت جائحة كورونا على مدار العام فمن المتوقع إنتاجه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك الكثير من اللقاحات المدمجة والتي تستخدم على مستوى العالم، مثل اللقاح الخماسي والسداسي، إذ أن الأول يتضمن 5 لقاحات لـ5 أمراض منها الفيروسية والبكتيرية، واللقاح السداسي يعالج 6 أمراض منها «بكتيرية وفيروسية».

الجمع بين لقاح الأنفلونزا وكورونا

واستطرد: «بعض الشركات شغالين على إنتاج لقاح واحد يتضمن فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية، ومنظمة الصحة العالمية أعلنت أنه لا مانع من الحصول على لقاح ضد الأنفلونزا وآخر لكورونا في آن واحد، ولن يحدث إصابة للشخص أو يمسه الضرر».

أوضح أنه ولمن مر عليه فترة 6 أشهر من آخر مرة حصل فيها على لقاح كورونا فعليه التوجه لإحدى مكاتب وزارة الصحة، المنتشرة على مستوى الجمهورية للحصول على جرعة تعزيزية تفيد الجهاز المناعي للشخص وتقيه الإصابة بالفيروس.

انخفاض حدة كورونا

وتابع: «الفترة دي عالميا وفي مصر بدأت حدة انتشار المرض تقل شوية، وبدأ يكون فيه نوع من التراجع والسيطرة على أعداد المصابين على مستوى الجمهورية، وفي مصر متاح التطعيم للأطفال بداية من سن 12 عاما فيما فوق».