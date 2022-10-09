5 أماكن لتطعيم العاملين بمستشفيات جامعة أسيوط ضد الأنفلونزا الموسمية

استعدت مستشفيات جامعة أسيوط، لموسم فصل الشتاء، بتخصيص نقاط بمختلف المستشفيات لتطعيم العاملين والفرق الطبية بتطعيمات ضد الأنفلونزا الموسمية لتعزيز صحة وسلامة المجتمع ومواجهة الفيروسات والأوبئة.

وقال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم تخصيص 5 نقاط لتطعيم العاملين والفرق الطبية ضد الأنفلونزا الموسمية، ووجه القائمين علي حملات التطعيم بالتعاون وتوفير التطعيم، مضيفا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تخصيص نقاط للتطعيم بمستشفيات الأطفال وصحة المرأة الجامعي.

أماكن تلقي التطعيمات بالمستشفيات الجامعية

وبحسب ما أعلنت إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات أسيوط الجامعية، فإن أماكن نقاط التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية هي:

1- مستشفى العصبية والنفسية داخل وحدة مكافحة العدوى، وذلك للعاملين بالمستشفى.

2- مستشفي الراجحي الجامعي بالدور الأرضي للعاملين بالمستشفى.

3- مستشفى القلب الجامعي داخل وحدة مكافحة العدوي بالدور الأول، وذلك للعاملين بالمستشفى.

4- العاملين بالمستشفى الرئيسي وأم القصور ومستشفي أسيوط الجديدة ومستشفى الطلبة يتلقون اللقاح داخل وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس.

5- مستشفي المسالك البولية الجامعي داخل وحدة مكافحة العدوى بالدور السادس وذلك للعاملين بالمستشفى.