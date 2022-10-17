التفاصيل الكاملة لشروط صرف «تكافل» و«كرامة».. والفرق بينهما

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم النقدي «تكافل» و«كرامة»، لافتة إلى أن هناك فرق بين الدعم النقدي «تكافل» ودعم «كرامة».

وأبرزت التضامن عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ردا على سؤال إحدى المواطنات عن الأوراق المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه، لتوضح أن التقدم لبرنامج تكافل وكرامة مجانا ولا يتطلب دفع أي مبالغ، مشيرة إلى الشروط والمستندات المطلوبة ما يلي:

شروط التقديم لبرنامج «تكافل»

- تكون الأسرة لديها أطفال «على الأقل طفل واحد» من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة.

- يشترط أن تكون الأطفال من سن 6 سنوات مقيدة في المدارس .

- شرط أن الأسرة لا تمتلك أراضي أكثر من نصف فدان ولا يكون لديها حيازات، أو سيارات، أو جرارات، أو عقارات بخلاف السكن.

- يشترط عدم حصول الأسرة على أى مساعدات منتظمة من جهات أخرى.

- يشترط ألا يحصل رب الأسرة أو زوجته على معاش تأميني أو معاش مُحول.

- يشترط ألا يعمل رب الأسرة أو زوجته في وظائف حكومية أو خاصة.

شروط التقديم لبرنامج «كرامة»

- أن يكون الفرد ذوالاعاقة لديه إعاقة تمنعه عن العمل بشكل منتظم، على أن تكون نسبة العجز أكثر من 50% بناء على قرار اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي المميكن.

- أن يكون مريضا بمرض مزمن يعجزه عن العمل، ويثبت ذلك بقرار اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي المميكن.

- يشترط أن يكون المسن تعدى 65 سنة .

- الأيتام الذين توفي والداهم أو توفي الوالد وتزوجت الأم.

- عدم امتلاك أراضي أكثر من نصف فدان ولا يكون للأسرة أي حيازات، سيارات، جرارات أو عقارات تدر دخلاً يستفيد به ذو الإعاقة أو المسن.

- لا يعمل بوظيفة حكومية او خاصة بمرتب مرتفع.