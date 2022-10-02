طريقة الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022 بعد الزيادة الجديدة

وجَّهت وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد، وذلك في إطار تطلع الوزارة لتقديم حزمة من الخدمات لأصحاب المعاشات وكبار السن لدعمهم، فضلا عن منحهم عضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية، وعليه يتساءل البعض بشأن الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022 بعد الزيادة.

الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022 بعد الزيادة

ويمكن للمواطنين من خلال البوابة المخصصة لذلك الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022 بعد الزيادة، بإدخال الرقم القومي لصاحب كارت التكافل أو الكرامة ثم الضغط على كلمة الاستعلام التي تظهر كل المعلومات المتعلقة بصاحب الكارت.

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

ويمكن للمواطنين الاستفادة من معاش تكافل وكرامة في حال توافر مجموعة من المستندات الرسمية والأوراق ومنها استخراج قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، وتقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل، وتقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

ومن بين الأوراق المطلوبة تقديم صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر، وتقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

موانع الحصول على تكافل وكرامة

وفي سياق متصل وضعت التضامن عدة موانع تقف عائقا أمام الحصول على تكافل وكرامة منها أن يكون لدى المواطن ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر»، إيجار أرض زراعية «فدان فأكثر»، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجاري أو أكثر، ملكية رؤوس مواشي للتجارة «3 أو أكثر»، العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي سواء كان باشتراك تأميني أو بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد، عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية، ومرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.

ومن بين الموانع التي أقرتها التضامن امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة، الحصول على معاش سواء كان من قطاع خاص أو عام أو حكومي، الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج، ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا، امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر أو ماكينة طحين، تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.