صرف الدعم النقدي لمستفيدي تكافل وكرامة 15 أكتوبر.. لـ5.1 مليون أسرة

يبدأ مستفيدو الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، صرف مستحقاتهم بدءا من يوم 15 أكتوبر الجاري، وذلك لنحو 5.1 مليون أسرة.

ومن المقرر أن يبدأ الصرف من مكاتب البريد، ومن ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بزيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج «كرامة» لمدة شهر واحد.

توزيع بطاقات «ميزة» الذكية على المستحقين الجدد

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى توزيع بطاقات «ميزة» الذكية على المستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بمنازلهم، بداية شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن التوزيع جرى من خلال شركات التوزيع.

وأوضحت الوزارة أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، وصل إلى 25 مليار جنيه، بعد توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية.

غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف

ونوهت وزارة التضامن، في تقرير لها، إلى أنه يتم متابعة صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد لمتابعة عملية الصرف، مؤكدة أن الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، على مدار شهر كامل، من أجل تقليل التزاحم.

مستحقو دعم كرامة

وأكدت التضامن، على الموقع الرسمى لها، أن الأفراد المستحقين للدعم النقدي «كرامة» يكونوا من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما، أو أصحاب مرض مزمن أو عجز يحول بينه وبين العمل، لافتة إلى أنه يجرى إثبات الإعاقة أو المرض من خلال الفحص الطبي.

ولفتت الوزارة إلى أنه يشترط لاستمرار الدعم النقدي حضور أبناء الأسر المستفيدة بالمدارس، بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، كما يشترط حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء التطعيمات.