التضامن: صرف دعم «تكافل وكرامة» لأكثر من 24 ألف مستفيد بشمال سيناء

بذلت الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الجهود لتنمية محافظة شمال سيناء، فعلى مدار السنوات الماضية، نفذت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات القائمة والمستحدثة لمساعدة أسر محافظة شمال سيناء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة حيث كثفت الوزارة العمل مع المجتمع الأهلي.

تشكيل لجنة لتنفيذ التدخلات المطلوبة

وشكلت التضامن، وفق تقرير صادر عنها، لجنة رئيسية بوزارة التضامن ولجان فرعية «لجنة المسح الاجتماعي، الدعم الغذائي، الدعم الصحي، الدعم النقدي، المشروعات الصغيرة، البنية التحية وسكن كريم»، مؤكدة أن اللجان تجتمع بشكل دوري لتحديد وتنفيذ التدخلات المطلوبة بمحافظة شمال سيناء، ورفع تقريرها للجنة الرئيسية.

اجراءات الحماية الاجتماعية

وأوضحت التضامن، أنه على مستوى الحماية الاجتماعية تم اتخاذ ما يلي:

- توفير دعم نقدي شهري منتظم «تكافل وكرامة والضمان» لإجمالي 24,540 مستفيد موزعين كالتالي «12,146 تكافل - 10,177 كرامة - 2,217 ضمان»، بإجمالي مبلغ 135,455.000 جنيه سنوياً.

- استخراج بطاقات تموينية لـ 10,165 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة.

- صرف مساعدات نقدية لإجمالي 5,540 من الأسر الأولى بالرعاية وللصيادين والسائقين المضارين من عمليات مكافحة الإرهاب ومن النقل لمناطق أخرى بمبلغ وقدره 53,440,000 جنيه سنوياً.

- صرف تعويضات دفعة واحدة لإجمالي 2,143 مصاب، و742 من أسر الشهداء للمتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية بإجمالي مبلغ 195,860,000 جنيه.

- صرف تعويضات مباني لـ 815 أسرة نتيجة أحداث إرهابية بمبلغ وقدره 11,668,000 جنيه.

- تم سداد متأخرات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن 670 من الصيادين المضارين من وقف عمليات الصيد وقت مكافحة العمليات الإرهابية.

- تم استخراج بطاقة خدمات متكاملة لعدد1,580 حالة، كما تم توفير 25 من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

التمكين الاقتصادي

وأشارت التضامن في ذات التقرير العمل على توفير مشروعات صغيرة للأسر، وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وإتاحة فرص عمل للأسر والشباب في مشروعات صغيرة تتناسب مع بيئتهم، مشيرا إلى أن التدخلات بمحافظة شمال سيناء تمثلت فيما يلي:

- تمويل 1600 مشروع متناهي الصغير، منهم 930 مشروع أغنام فردي، و670 مشروع للصيادين والعمالة غير المنتظمة، وذلك بتمويل من موازنة الدولة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وصندوق تحيا مصر.

- جاري التنسيق لإنشاء وحدة إنتاج ملابس، كما جاري إنشاء معصرة زيتون لإيجاد سلاسل قيمة تهدف إلى تشغيل أكثر من مرحلة في الزراعة والجمع، والعصر والتعبئة والنقل.

الخدمات التعليمية

- تم إنشاء 7 حضانات جديدة ورفع كفاءة 8 حضانات قائمة.

- استفاد عدد 2500 طالب من برنامج المهارات الحياتية ومن التدريب على الإسعافات الأولية، كما استفاد 235 مدرسة من رفع خدماتها الأساسية ومن استكمال الحزم المدرسية.

- مبادرات تمت بالشراكة مع المجتمع المدني.

- يوجد 450 جمعية ومؤسسة أهلية مسجلة بمحافظة شمال سيناء.

- يبلغ إجمالي التمويل الوارد إلى شمال سيناء 89,497,000 جنيه، ويتنوع التمويل ما بين المحلي والأجنبي.

- تم حفر 3 آبار زراعية عميقة وخطة خدمة البئر الواحد 25 فدان بإجمالي 75 فدان للثلاثة آبار وفي انتظار توصيل التيار الكهربي لهذه المناطق وللآبار بصفة خاصة.

- جاري تركيب 18 بئر شرب و20 بئر زراعة، كما جاري حصر 50 بئر يحتاجوا إلى صيانة لبدء تشغيلهم مرة أخرى.

- تم تنفيذ قوافل للدعم الغذائي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية كما يلي:

- 98,500 كرتونة مواد غذائية.

- 15,300 طن لحوم مجمدة.

- 250,000 عبوة دقيق.

- ألبان أطفال.

- 4000 بطاطين ومفروشات وملابس

الدعم الصحي

- تم توزيع عدد 10,000 كمامة للحماية من فيروس كورونا.

- تم تنفيذ قوافل طبية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وقد تم الكشف على 842 فرد، وتحمل تكلفة علاج 775 منهم، كما تم إجراء 30 عملية جراحية، وتقديم التحاليل الطبية وتطعيمات كورونا لعدد 1325 فرد.

التوعية والتدريب

- تم تنفيذ ملتقيات التوعية المجتمعية الشاملة، بالشراكة مع 650 متطوع من الشباب.

- تم تنفيذ إجمالي 481 ندوة في مجال الحماية من تطرف الفكر ومن كافة أشكال العنف مثل زواج القاصرات وختان الإناث، ووصل إجمالي المستفيدين إلى 11,803 فرد.

- الأسر استخدام آبارهم للغير، وجاري حصر الآبار التابعة للدولة التي تحتاج إلى صيانة.

- تم بناء مدرسة إعدادي «مدرسة صناع الحياة الاعدادية المشتركة» بقرية عمر بن الخطاب بوادي الجدي.