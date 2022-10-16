أهالي المحلة يشيعون جثمان «عريس الغربية».. وشقيقه: «ملحقش يفرح بجوازه»

شيع أهالي مدينة المحلة الكبرى جثمان عريس الغربية «إبراهيم. م»، سائق «توك توك»، والذي راح ضحية التعدي عليه من قبل طليق زوجته بـ«شاكوش»، بعد 5 أيام من زواجه، ما أسفر عن إصابته بنزيف وارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى المحلة العام.

تشييع جثمان عريس الغربية

وأدى أهالي منطقة أبو دراع، دائرة قسم شرطة ثان المحلة، صلاة الجنازة على جثمان ضحية طليق زوجته بالمحلة، في مسجد المنطقة بعد أداء صلاة الظهر، وتم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وسط حالة من الحزن على أهالي المنطقة، مطالبين بضرورة القصاص من المتهم.

شقيق العريس: أخويا اتغدر بيه

وأكد «محمد. م»، شقيق المجني عليه، أن المتهم غدر بشقيقه بالاختباء خلف مدخل العقار وبحوزته «شاكوش»، وقام بالتعدي عليه بطريقة وحشية أسفرت عن تورم في العين وكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، وظل يخضع للعلاج نحو 20 يوما في مستشفى المحلة العام، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف، أن شقيقه لم يمر على زواجه سوى 5 أيام ، متسائلا «هل ذنبه أنه تزوج من إنسانة بينهما قصة حب واحترام، وأردا تكوين أسرة وحياة زوجية؟ ليقف مثل هذا المتهم ضد تحقيق حلمهما ويكسر فرحتهما بعد 5 أيام من زواجهما».

أحداث الواقعة

الواقعة تعود أحداثها إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي، عندما تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ بتعدي أحد الأشخاص على سائق «توك توك» بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة، بواسطة «شاكوش»، ما أسفر عن إصابته بنزيف وارتجاح في المخ وكسر في الجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج وحالته الصحية غير مستقرة، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.