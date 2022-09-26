خريطة قطع مياه الشرب في المحلة الكبرى اليوم لإصلاح خط.. 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، قطع المياه اليوم الاثنين في عدة مناطق، في حي أول المحلة الكبرى، لمدة 12 ساعة، من أجل إصلاح خط 24 بوصة، علي أن يتم اعادة المياه تدريجياً صباح يوم الثلاثاء، مع توفير سيارات محملة بتانكات مياه شرب نظيفة.

إصلاح خط مياه 24 بوصة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، انقطاع مياه الشرب داخل عدة مناطق بدائرة حي أول المحلة لمدة 12 ساعة، وذلك من الساعة الثامنة مساء اليوم حتى الثامنة من صباح غد الثلاثاء، وذالك من أجل إصلاح خط مياه 24 بوصة في شارع الجلاء، تقاطع شكري القواتلي، بمدينة المحلة الكبرى.

توفير سيارات مياه شرب

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية المواطنين في نطاق حي أول المحلة، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الانقطاع، وأشارت إلى أنها ستقوم بتوفير «تانكات» مياه شرب نقية بالمجان لسد احتياجات القرى المتضررة، حتى إنهاء الأعمال المقررة، وفي حال الرغبة على طلبها، يُرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.