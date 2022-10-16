إصدارات «البحوث الإسلامية» في معرض «المهندسين» للكتاب بالسويس

يشارك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في فعاليات معرض نقابة المهندسين بالسويس للكتاب في دورته الـ25 في الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة العمل على توعية المواطنين، وإرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتبنى جماعات العنف والتطرف نشرها بين الناس.

الإصدارات الفكرية والثقافية

وقال نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إنَّ سلسلة مجمع البحوث البحوث الإسلامية تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي، وتقدَّم السلسلة مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمَّة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الحالية، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية.

أضاف «عيّاد» أنَّ مشاركة المجمع في تلك المعارض المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، تمثل تطبيقًا عمليًا على حرص قطاعات الأزهر الشريف على تحقيق رسالة الأزهر في نشر الثقافة والمعرفة، ودعم المستوى الفكري والثقافي للمجتمع المصري، وتشجيع الجمهور على القراءة والاطلاع وتنمية عقولهم بالعلم والمعرفة، وحسم واضح لكثير من المفاهيم المثارة على الساحة مؤخرًا.

المجمع حريص على التعاون المثمر

أوضح الأمين العام أنَّ المجمع حريص على التعاون المثمر الفعّال مع مؤسسات الدولة المصرية المختلفة للحفاظ على قيم المجتمع المصري والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وبناء جيل لديه الوعي الكامل بما يواجهه من تحديات ولديه القدرة للتغلب عليها.