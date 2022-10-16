تغريم مسؤول شركة في الدرب الأحمر 2.8 مليون جنيه لاتهامه بالتهرب الضريبي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد علي، بتغريم مسؤول عن شركة للاستيراد والتصدير بالدرب الأحمر، 50 ألف جنيه، وإلزامه بسداد 2.873 مليون جنيه، ضريبة قيمة مضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية، والمصاريف الجنائية، في واقعة اتهامه بالتهرب الضريبي.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، ومحمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت، والمستشارون بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وإسلام عاشور.

وكشف أمر إحالة المتهم الصادر من نيابة التهرب الضريبي، بأنّه خلال عامي 2019 و2020 بدائرة قسم الدرب الأحمر - محافظة القاهرة، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبة عن نشاط استيراد وتصدير بصفته المسؤول عن شركة طيبة للاستيراد والتصدير، بأن باع سلعة دون الإقرار عنها وسداد القيمة المستحقة على النحو المبين في التحقيقات.