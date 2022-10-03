تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي لـ24 أكتوبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم، بتهمة التهرب من دفع مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه للضرائب، لـ24 أكتوبر، وصدَر القرار برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

تحقيقات النيابة مع أحمد آدم

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع أحمد آدم، وجهت له تهمة التهرب من سداد مبلغ الضرائب المُستحق عن برنامجه «بني آدم شو»، الذي جرى عرضه خلال عام 2013، ووفقًا لوزارة المالية، فرض القانون غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

أعمال أحمد أدم

أحمد آدم حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية، وشارك في العديد من المسرحيات الذي قدمه لها محمد صبحي من خلال مسرحية «أنت حر» عام 1981، ثم بعد ذلك مسرحيات «الهمجي» و«المهزوز» ما أسهم في شهرته، وانتقل بعدها للعمل في السينما، وحقق نجاحًا واسعًا من خلال شخصية القرموطي ببرنامج «سر الأرض» عام 1994، وكانت هذه هي بداية انطلاقته الحقيقية، فضلًا عن مشاركته في مسرح الطفل في قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية.