الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه لـ4 متهمين بتهمة التهرب الضريبي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة سنة، لإدانتهم بالتهرب من دفع ضريبة مقدارها 3 ملايين و396 ألف و730 جنيهًا، ورد المبلغ مع تغريمهم مبلغ مساوي.

التهرب من ضريبة القيمة المضافة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، قيامهم خلال عامي 2019-2020 بدائرة قسم المعادي، في محافظة القاهرة، بالاشتراك مع آخرين مجهولين عن طريق الإتفاق فيما بينهم والمساعدة مع آخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاط شركة روز للاستيراد.

الإفراج عن رسائل استيرادية لمجهولين

كما وجهت لهم النيابة العامة أيضًا، تهمة بيع سلع دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وأنهم اسسوا منشاة تجارية، روز للاستيراد، فضلًا عن استقطاب المتهم الأول الشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلًا للمتهم الثاني الذي استخدمه في إتمام إجراءات تأسيس المنشاة المذكورة وتسجيلها ضريبيًا.

كما استغل المتهمان الثالث والرابع هذه المنشاة في الإفراج عن رسائل استيرادية خاصة بآخرين مجهولين لقاء عمولة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.