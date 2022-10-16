«الإنتاج الحربي» تتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات شركاتها

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركتيّ (مصنع 27 الحربى ، مصنع 63 الحربى) ، بحضور المهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية والسيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية والسيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة .

فى مستهل الإجتماع أوضح الوزير "محمد صلاح " أن هذه الاجتماعات تستهدف متابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات والمشروعات التي تشارك في تنفيذها شركات ووحدات الإنتاج الحربي خاصة تلك الشركات التى تم فيها مؤخرا تعيين رؤساء مجالس إدارات ونواب لرؤساء مجالس الإدارات جدد وذلك لضخ دماء جديدة والعمل على تطوير هذه الشركات والإطمئنان على مستقبلها ، مضيفاً أنه يتم الحرص على وضع رؤية استراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة وقطاع على حدى والتي تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها في ضوء الدراسة التي تتم للملفات والموضوعات التي تقوم بتنفيذها هذه الجهات التابعة.

وخلال الإجتماع إطلع وزير الدولة للإنتاج الحربى من خلال السادة نواب رؤساء مجالس إدارات الشركات ( مصنع 27 الحربى ، مصنع 63 الحربى ) على الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها هذه الشركات إلى جانب الإطلاع على خطط المشروعات المستقبلية التي تقوم بها من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الإجتماع إلى ضرورة قيام مختلف الجهات التابعة ببذل أقصى جهد ممكن لإستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية على الصعيدين العسكري والمدني بالتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة داخل مصر وخارجها .

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة تحرص خلال الفترة الحالية على تأهيل جميع أبنائها لتقلد المناصب القيادية وإعطاء الفرصة لمن يستحق عملا بمباديء العدالة وتكافؤ الفرص.