«التنسيقية» تعقد جلسة نقاشية حول جهود الحكومة لدعم ذوي الهمم

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية مع مسؤولي وزارة التضامن للتعرف علي الخدمات الحكومية التي تقدم لذوي الهمم، وتمّ استعراض الخدمات والبرامج والتطبيقات الإلكترونية التي تقدمها الدولة ووزارة التضامن لمتحدي الإعاقة، ورؤية المستقبلية لتطوير تلك البرامج والمشروعات والتطبيقات، وشكل التعاون مع المجتمع المدني والأحزاب في هذا الإطار.

تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

واستعرضت أمينة طراف، معاون وزير التضامن للسياسات الاجتماعية، خلال كلمتها، إجمالي جهود 805 هيئات تأهيلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالشراكة مع المؤسسات الأهلية، وجهود الوزارة في التمكّين الاقتصادي، من خلال رفع برامج الوعي المجتمعي، وتأهيل الرائدات الريفيات، وتدريب رجال الدين، بالإضافة إلي استعراض عمل المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والتي ساهمت في مساعدة 65 الف من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ تأسيسها في 2015.

وتطرق خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، للخدمات التي تقدمها منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والشروط المطلوبة لاستخراجها، ومراحل الإعداد لإصدار البطاقة، ودورة العمل داخل الوزارة واستعراض جهودها.

وأكد أعضاء التنسيقية، مدى الحاجة لتطوير بعض البرامج المقدمة لذوي الإعاقة، والتغلب على معوقاتها أو تعديل بعض التشريعات لتواكب المستهدفات منها.

المعوقات الضخمة

وتحفظ أعضاء التنسيقية، خلال الكلمات على المعوقات الضخمة التي يعاني منها ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، مما يمثل تعطيلًا في الحصول على حقوقهم المشروعة، والتي تحظي بدعم رئاسي مطلق.

أدار الجلسة النقاشية، الدكتور محمد سالم، وشارك من نواب التنسيقية، أحمد فتحي عضو مجلس النواب، ومحمد فريد عضو مجلس الشيوخ.

وشارك من أعضاء التنسيقية، أحمد دريع، وحسام إمام، وعبدالله عصام، وسلمان إسماعيل، ومحمد الصوفي، وبسمة دسوقي.