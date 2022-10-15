«التنسيقية في أسبوع».. استقبال وفد برلماني أمريكي وزيارة لقناة السويس

استعرض برنامج «التنسيقية في أسبوع»، جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الأسبوع الماضي، حيث استضافت التنسيقية وفدا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي في زيارة له للقاهرة، وأبدى الوفد إعجابه بتجربة التنسيقية ودورها في تنمية الحياة السياسية في مصر بعد استعراض محتوى كامل لنشاط لجان التنسيقية ودور أعضائها في مجلس النواب والشيوخ ونواب المحافظين في مختلف الملفات.

وفدا من مساعدي نواب الكونجرس الأمريكي

وأوضح النائب محمد عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج «التنسيقية في أسبوع» مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، والمذاع على منصات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التنسيقية استقبلت وفدًا من مساعدي نواب الكونجرس الأمريكي ودار النقاش حول العلاقات المصرية - الأمريكية في العديد من القضايا التي تهم العالم وأبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية.

6 أكتوبر في عيون الشباب

كما نظم صالون جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بعنوان «6 أكتوبر في عيون الشباب.. ذاكرة الدراما» بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر، واستعرض الصالون انتصارات أكتوبر في السينما والدراما المصرية، وطرحت عدة أسئلة على المشاركين.

زيارة لهيئة قناة السويس

ونظم فريق مبادرة «ابنى أديبا» التي أطلقتها التنسيقية زيارة لقناة السويس الجديدة تعزيزا لروح الانتماء لدى النشء بالتزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتمت الزيارة بالتعاون بين التنسيقية وهيئة قناة السويس وتضمنت زيارة القناة شارك بها أطفال المبادرة وذويهم.

استجابة مجلس الشيوخ لمقترح التنسيقية

ووافق مجلس الشيوخ على الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي طالب بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم 1 بمشروع قانون الحكومة لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، واقترح النائب التعديل بإجازة رئيس الوزارة في دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

وأكدت التنسيقية في بيان، أن الانضمام لها يكون من خلال شروط معلنة عبر صفحاتها ولاسبيل للانضمام إليها إلا من خلالها دون وسطاء، كما حذرت التنسيقية من استخدام اسمها في أي نشاط لا يتعلق بها ودون إذن مسبق منها، بالإضافة لعدم وجود أي رسوم مالية للانضمام إليه، وتمر العضوية بمرحلة تجهيزية قبل العضوية الأساسية وفقا لبرنامج مسبق.