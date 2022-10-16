«الأحوال المدنية»: 8 مأموريات لاستخراج الأوراق الثبوتية لحالات مرضية بمنازلها

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» في نطاق محافظات القاهرة – الإسكندرية - الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – كفر الشيخ – الأقصر - المنيا، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 8779 بطاقة رقم قومي، و25084 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المشار إليها، اعتبارًا من يوم 15/10/2022، واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

تلبية طلبات 15341 لكبار السن وذوي الهمم

وواصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 287 بطاقة رقم قومي و441 مصدرًا مميكنًا.

كما تم إيفاد مأموريات لـ8 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، واتُخذت الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

تجديد بطاقة الرقم القومي لـ209 مواطنات

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات «فنية – قانونية» لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض «الجهات الحكومية - النوادي الرياضية»، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ209 مواطنات.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (الباجور - مناوهلة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد (123) بطاقة رقم قومي.

بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.. حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ148 مواطنا.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.