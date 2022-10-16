أستاذ تمويل واستثمار: التغييرات المناخية نتاج للتقدم الصناعي «فيديو»

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن التغييرات المناخية التي يشهدها العالم نتاج للتقدم الصناعي، ولكن في الاتجاه الخاطئ وليس الصحيح، موضحًا أنّ الاقتصاد الأخضر يحافظ على المناخ والبيئة علاوة على صحة وسلامة المواطنين، فالتقدم الصناعي الذي يشهده العالم، وخاصة الدول الصناعية الكبرى هي التي تسببت في الجزء الأكبر من التغييرات المناخية.

التغيرات المناخية تؤثر على الزراعة

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع المذيعة هبة ماهر عبر فضائية «DMC»، أنه لا بد من وجود توافق ومساهمة من الدول الصناعية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في تغييرات مناخية عنيفة، وفقًا لحجم الضرر الذي لحق بالعالم، إذ إنّ تلك التغيّرات تُؤثّر على الزراعة في الأساس، علاوةً على المجتمع الدولي بأكمله الذي تضرر من الفيضانات والتصحر والجفاف موخرًا.

من الضروري وضع هدف مشترك بين الدول للحفاظ على المناخ

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أنّ من الضروري وضع هدف مشترك بين الدول للحفاظ على المناخ، والحد من التأثيرات السلبية له، متابعًا بأنّ ذلك سيؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال تقلص حجم الإنتاج الزراعي، علاوة على التغير بدرجات الحرارة وشكل الفيضانات بالدول.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أنّ التغييرات المناخية لن تؤثر على الدول الصناعية الكبرى المتسببة في ذلك وحدها، بل أيضًا الدول النامية التي ليس لها دخل أساسي بذلك، مضيفًا أنّ مصر ستلعب دورًا كبيرًا في ذلك الملف على المستوى الإقليمي والدولي، آخدًا في الاعتبار استراتيجية مصر بالتوجه للاقتصاد الأخضر التي يتم تطبيقها على أرض الواقع، والتي تعزز من ذلك العمل.

مؤتمر قمة المناخ الذي تحتضنه مصر بشرم الشيخ يحضره العديد من رؤساء وملوك الدول

ولفت أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أن مؤتمر قمة المناخ الذي تحتضنه مصر بشرم الشيخ يحضره العديد من رؤساء وملوك الدول، إضافة إلى الوفود المصاحبة لهم، مؤكدًا أنّ ذلك سينعكس إيجابيًا على ملف السياحة على الرغم من الأزمة المشتعلة على المستوى الدولي.