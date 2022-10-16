أعضاء بمجلس الشيوخ يلتقون وزير الصحة لبحث عدد من الملفات

التقت هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، ووكيلي اللجنة الدكتور عمرو حجاب والدكتور حسين خضير، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بمكتبه بمقر وزارة الصحة.

وأكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عقب انتهاء اللقاء، أن هيئة مكتب اللجنة قد أبدت استعدادها للتواصل والتعاون مع وزارة الصحة، لتحقيق مصلحة المواطنين وكل العاملين بالقطاع الصحي.

مناقشات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

استعرضت هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ عددا من الموضوعات التي تمت مناقشتها باللجنة خلال دور الانعقاد السابق والتوصيات الصادرة من اللجنة بشأنها.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، متابعة تنفيذ توصيات اللجنة.

كما ناقش الوزير مع أعضاء اللجنة الموقف الحالي لقانون المسؤولية الطبية.

كما تمت مناقشة ملف السكان، والدراسة القيمة التي أعدتها اللجنة، ومن جانبه أثنى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على هذه الدراسة، وأيضا أكد أعضاء هيئة مكتب اللجنة خلال لقائهم وزير الصحة، على ضرورة إنهاء ملف مرضى الهيموفيليا وقد أبدى تفهمه ووعد بالتواصل مع الدكتور محمد ضاحي لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت.

كما استعرض أعضاء هيئة مكتب الصحة بمجلس الشيوخ أيضا ملف التمريض وما يواجهه من تحديات وضرورة تحسين أوضاعهم، وسبل معالجة سوء التوزيع في بعض المحافظات، فيما أكد الوزير أنه يتم العمل على إنهاء هذه الأزمة، حيث وعد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، هيئة مكتب اللجنة، بتوسيع نطاق تطبيق دعامة الحياة الذي قد أوصت به اللجنة.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور عمرو حجاب، ملف الأطباء وتحسين أحوالهم ورؤية اللجنة في هذا الملف ووعد الوزير بالتنسيق في هذا الملف مع اللجنة.

كما عرض الدكتور حسين خضير، مشكلة وتكليف الصيادلة، وتكليف الأطباء، وأطباء الأسنان والتمريض وضرورة تكاتف الجهود لحلها، وأيضا عرض رؤية اللجنة في مشاكل قطاع الدواء.

وفي نهاية اللقاء، وجَّه أعضاء هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران الدعوة، للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لزيارة اللجنة.

وأبدى الوزير ترحيبه الشديد بالحضور للجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لعرض رؤية وزارة الصحة في مختلف الموضوعات والاستماع لرؤية اللجنة في هذا الشأن.