جبالي يستعرض جهود مصر لاستضافة COP 27 خلال استقباله رئيس الشيوخ الرواندي

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أوغسطين إياموريمي رئيس مجلس الشيوخ الرواندي، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي.

وفي مستهل اللقاء عبر رئيس مجلس الشيوخ الرواندي عن بالغ تقديره لهذا اللقاء، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين مثمناً دعم مصر الدائم لرواندا في كافة المجالات والأصعدة.

رسوخ العلاقات المصرية الرواندية

واستعرض رئيس مجلس النواب جهود مصر في استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 وتحويل نتائج ذلك المؤتمر من تعهدات ووعود إلى تنفيذ فعلي.

وأكّد رئيس مجلس النواب رسوخ العلاقات المصرية الرواندية والتي حافظت على زخمها الإيجابي في جميع الأوقات، مشيراً إلى الزيارات الرئاسية رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

وأكّد رئيس مجلس النواب ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتتلاءم مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

واستعرض جبالي جهود مصر في استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 وتحويل نتائج ذلك المؤتمر من تعهدات ووعود إلى تنفيذ فعلي.