عضو بـ«الشيوخ»: القاهرة الإخبارية تجمع المشاهدين العرب في جميع أنحاء العالم

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قناة القاهرة الإخبارية لن تجعل القاهرة عاصمة الخبر فقط بل في قلب الخبر.

نقل الخبر الحقيقي بالصوت والصورة

وأشار «القط» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن إطلاق قناة إخبارية تتبعها مجموعة من القنوات الداعمة والمعززة لدورها يعيد لمصر دورها الإعلامي الذي فقدته منذ سنوات؛ فالقاهرة انطلقت منها أول إذاعة مصرية وكل العرب في جميع أنحاء العالم يرتبط وجدانهم بصوت الإعلامي الراحل أحمد سالم وهو يقول «هنا القاهرة» واليوم مع التطور التكنولوجي والرقمي، ينطلق بأحدث الوسائل والتقنيات من القاهرة؛ الدقة والحيادية والمصداقية؛ فقناة القاهرة الإخبارية والقنوات الأخرى التي يطلقها قطاع الأخبار في المتحدة تجمع مرة أخرى المشاهد العربي في كل أنحاء العالم سواء عبر الوسائل التقليدية أو الحديثة، وتكون وسيلة لنقل الخبر الحقيقي بالصوت والصورة، بالإضافة إلى تفنيد كل ما يجري عبر المنصات الإلكترونية الموجهة.

تدشين قناة القاهرة الإخبارية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت خلال الساعات الأخيرة، تدشين «قطاع أخبار المتحدة» الذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم هذا القطاع أكثر من قناة؛ منها قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وأخرى إقليمية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب تطوير قناة «إكسترا نيوز».