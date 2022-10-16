عضو لجنة «العفو الرئاسي»: مستمرون في دمج المعفو عنهم رئاسيا بالمجتمع

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة العفو الرئاسي تعمل على قدم وساق في وجود وتيرة سريعة لخروج الدفعات التي يتم الإفراج عنها.

سعي اللجنة على تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها

وأكد النائب طارق الخولي، في تصريحات لـ«الوطن»، تعقيبا على خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا يصل عددهم إلى 25 شخصا بأن ذلك يأتي من سعي اللجنة على تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها على أكمل وجه ومساعدة أكبرعدد ممن صدرت لهم قرارات عفو رئاسي بالخروج في فترة وجيزة.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنّ اللجنة تعمل بالتوازى على دمج المعفو عنهم رئاسيا وتذليل كل العقبات الحياتية والمجتمعية التي تواجههم مشكلات في القدرة على الاندماج في المجتمع.

خروج المزيد من الدفعات

وشدد عضو لجنة العفو الرئاسي على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي لخروج مزيد من الدفعات والقوائم المرتقبة.

كانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت الإفراج عن 70 من المحبوسين احتياطيا، في عدد من القضايا، وذلك بعد تنسيق اللجنة مع أجهزة الدولة والنيابة العامة.