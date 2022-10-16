«السكة الحديد» تعلن مواعيد القطارات على الوجهين القبلي والبحري.. اعرفها

أعلنت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات، على خطوط الوجهين القبلي والبحري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمسافرين، ولذلك ستقدم «الوطن» قائمة بمواعيد القطارات المكيفة على الخط البحري والقبلي.

مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة - إسكندرية

الساعة 6:00 صباحا موعد قيام قطار رقم 903 مكيف القاهرة إسكندرية مباشرة.

الساعة 8:00 صباحا موعد قيام قطار رقم 905 مكيف القاهرة إسكندارية مباشرة.

الساعة 8:10 صباحا موعد قيام قطار رقم 901 مكيف القاهرة إسكندرية مباشرة.

الساعة 10:00 صباحا موعد قيام قطار رقم 911 مكيف القاهرة إسكندرية مباشرة .

الساعة 12:30 ظهرا موعد قيام قطار رقم 913 مكيف القاهرة إسكندرية مباشرة.

الساعة 2:00 ظهرا موعد قيام قطار رقم 917 مكيف القاهرة إسكندرية مباشرة.

الساعة 2:25 ظهرا موعد قيام قطار رقم 919 مكيف القاهرة إسكندرية مباشرة.

الساعة 3:35 عصرا موعد قيام قطار مكيف رقم 915 القاهرة إسكندرية مباشرة.

الساعة 4:10 عصرا موعد قيام قطار مكيف رقم 921 القاهرة إسكندرية مباشرة.

الساعة 5:10 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 925 القاهرة إسكندرية مباشرة.

الساعة 6:00 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 923 القاهرة إسكندرية مباشرة.

الساعة 7:00 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 927 القاهرة إسكندرية مباشرة.

الساعة 8:15 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 931 القاهرة إسكندرية مباشرة.

مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة - أسوان

الساعة 12:20 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 1902 القاهرة أسوان.

الساعة 6:30 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 978 القاهرة أسيوط.

الساعة 8:00 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 980 القاهرة أسوان.

الساعة 10:00 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 2010 القاهرة أسوان.

الساعة 12:00 ظهرا موعد قيام قطار مكيف رقم 982 القاهرة أسوان.

الساعة 1:00 ظهرا موعد قيام قطار مكيف رقم 986 القاهرة الأقصر.

الساعة 2:00 ظهرا موعد قيام قطار مكيف رقم 970 بور سعيد سوهاج.

الساعة 4:00 عصرا موعد قيام قطار مكيف رقم 990 القاهرة سوهاج.

الساعة 5:15 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 2006 القاهرة أسوان.

الساعة 5:45 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 872 القاهرة أسيوط.

الساعة 7:00 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 988 القاهرة أسوان.

الساعة 9:00 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 2014 القاهرة أسوان.

الساعة 9:30 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 976 القاهرة أسوان.

الساعة 10:00 مساءا موعد قيام قطار مكيف 996 القاهرة أسوان.

الساعة 11:30 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 890 القاهرة سوهاج.

مواعيد القطارات المكيفة على خط إسكندرية - القاهرة

الساعة 6:00 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 902 إسكندرية القاهرة مباشرة.

الساعة 7:00 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 906 إسكندرية القاهرة مباشرة.

الساعة 8:00 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 904 إسكندرية القاهرة مباشرة.

الساعة 8:15 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 900 إسكندرية القاهرة مباشرة.

الساعة 11:30 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 912 إسكندرية القاهرة مباشرة.

الساعة 1:00 ظهرا موعد قيام قطار مكيف رقم 914 إسكندرية القاهرة مباشرة.

الساعة 2:00 ظهرا موعد قيام قطار مكيف رقم 916 إسكندرية القاهرة مباشرة.

الساعة 3:30 عصرا موعد قيام قطار مكيف رقم 922 إسكندرية القاهرة مباشرة.

الساعة 6:00 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 928 إسكندرية القاهرة مباشرة.

الساعة 8:10 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 930 إسكندرية القاهرة مباشرة.

الساعة 10:00 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 920 إسكندرية طنطا.

مواعيد القطارات المكيفة على خط أسوان - القاهرة

الساعة 5:15 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 2011 أسوان القاهرة.

الساعة 5:30 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 981 أسوان القاهرة.

الساعة 7:30 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 983 أسوان القاهرة.

الساعة 2:30 ظهرا موعد قيام قطار مكيف رقم 2013 أسوان القاهرة.

الساعة 3:25 عصرا موعد قيام قطار مكيف رقم 2007 أسوان القاهرة.

الساعة 4:00 عصرا موعد قيام قطار مكيف رقم 2015 أسوان القاهرة.

الساعة 5:00 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 1930 أسوان القاهرة.

الساعة 8:45 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 997 أسوان القاهرة.

الساعة11:00 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 989 أسوان القاهرة.

الساعة 4:50 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 987 الاقصر القاهرة.

الساعة 7:25 مساءا موعد قيام قطار مكيف رقم 977 الاقصر القاهرة.

الساعة 5:29 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 971 سوهاج القاهرة.

الساعة 6:30 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 991 سوهاج القاهرة.

الساعة 11:00 ظهرا موعد قيام قطار مكيف رقم 891 سوهاج القاهرة.

الساعة 3:20 صباحا موعد قيام قطار مكيف رقم 872 أسيوط القاهرة.

الساعة 3:00 عصرا موعد قيام قطار مكيف رقم 979 أسيوط القاهرة.