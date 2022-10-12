السكة الحديد: 100 دقيقة تأخيرات على مواعيد القطارات اليوم بخط الصعيد

كشفت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات اليوم الأربعاء، على جميع خطوط الصعيد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، حيث أن جميع الرحلات قائمة ولا يوجد إلغاء لأى رحلات، تزامنا مع تسيير العام الدراسي الجديد في أسبوعه الثاني.

وقالت السكة الحديد، إن مواعيد القطارات اليوم على خطوط الصعيد، يتخللها ما يقرب من 100 دقيقة تأخيرات على بعض الخطوط، لافتة إلى أن الهيئة تواصل أعمال تحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضيان وتحديث المزلقانات.

وأشارت السكة الحديد، إلى أن مواعيد القطارات اليوم على خطوط الصعيد، ستناسب جموع الركاب، علاوة على تنفيذ إجراءات مشددة، لمواجهة الموجة السادسة من كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية، حفاظا على أرواحهم.

مواعيد قطارات خطوط القاهرة والوجه القبلي

1- قطار رقم 1902 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 934 الإسكندرية - الأقصر VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:10 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 978 القاهرة - أسيوط VIP، موعد قيامه الساعة 06:30 صباحًا.

4- قطار رقم 980 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 08:00 صباحًا.

5- قطار رقم 2010 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

6- قطار رقم 982 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا.

7- قطار رقم 986 القاهرة - الأقصر، موعد قيامه الساعة 01:00 ظهرًا.

مواعيد قطارات «أسوان - القاهرة - الإسكندرية»

1- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:00 مساءً.

2- قطار رقم 2014 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:00 مساءً.

3- قطار رقم 976 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:30 مساءً.

4- قطار رقم 996 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 مساءً.

5- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 11:00 مساءً.

6- قطار رقم 890 القاهرة - سوهاج، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

7- قطار رقم 977 الأقصر - القاهرة، موعد قيامه الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

8- قطار رقم 83 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

9- قطار رقم 1903 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 01.05 صباحًا.

10- قطار رقم 87 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 01.15 صباحًا.

11- قطار رقم 185 سوهاج - بورسعيد مختلط «مكيف- مميز»، موعد قيامه الساعة 01.40 صباحًا.

12- قطار رقم 2009 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 02.05 صباحًا.

13- قطار رقم 871 أسيوط - القاهرة، موعد قيامه الساعة 03.15 صباحًا.

مواعيد قطارات «بورسعيد - سوهاج»

1- قطار رقم 186 بورسعيد - سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:30 ظهرًا.

2- قطار رقم 970 بورسعيد - سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 02:00 ظهرًا.

3- قطار رقم 990 القاهرة - سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 04:00 مساءً.

4- قطار رقم 872 القاهرة - أسيوط، موعد قيامه الساعة 05:45 مساءً.

مواعيد قطارات «أسوان - القاهرة»

1- قطار رقم 85 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 04:10 صباحًا.

2- قطار رقم 997 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:35 صباحًا.

3- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 05:45 صباحًا.

4- قطار رقم 989 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 06:40 صباحًا.

5- قطار رقم 971 سوهاج - بورسعيد، موعد قيامه من القاهرة الساعة 07:05 صباحًا.

6- قطار رقم 991 سوهاج - القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:20 صباحًا.

7- قطار رقم 987 الأقصر - القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

8- قطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا.

9- قطار رقم 983 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:20 مساءً.

10- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

11- قطار رقم 2013 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 10:10 مساءً.

12- قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:20 مساءً.

13- قطار رقم 2015 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.