وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون مع سفير بلجيكا بالقاهرة

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك اليوم، السفير François Cornet d'Elzius سفير دولة بلجيكا بالقاهرة؛ وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، بحضور يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالسفير، مؤكداً على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر وبلجيكا وتتميز بالتعاون في شتى المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

حركة السياحة الوافدة إلى مصر

وخلال اللقاء أشار الوزير إلى تطورات حركة السياحة الوافدة إلى مصر من السوق البلجيكية خلال الفترة القليلة الماضية، ومقارنتها بمثيلتها في السنوات الماضية، كما استعرض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية التي سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023، لافتا إلى أن الهدف المرجو من هذه الاستراتيجية زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بنسبة تتراوح من 25 % و30% سنوياً، وبالتالي زيادة الإيرادات، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين بمصر، في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة من طبيعة خلابة وشمس مشرقة ودافئة وشواطئ مشمسة بالإضافة إلى المتاحف والمواقع الأثرية.

وأكد الوزير أنه يمكن للسائحين الاستمتاع بالأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري منها السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية وسياحة العائلات والمغامرات وغيرها من المنتجات السياحية المتنوعة.

برامج سياحية للوفود المشاركة بمؤتمر المناخ

وأشار الوزير أنه من المقرر تنفيذ برامج سياحية للوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، الذي تصتضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل لعدد من المدن السياحية المصرية من بينها شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وغيرها لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وخلال اللقاء جرى مناقشة تعزيز سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من بلجيكا، بالإضافة إلى بحث إمكانية مشاركة مصر في أهم الفعاليات الثقافية التي تُقام في بلجيكا خلال الفترة المقبلة.

استرداد الآثار المصرية

وجرى مناقشة ملف استرداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية لبلجيكا، إذ أكد الوزير على حرص الدولة المصرية على استرداد كافة الآثار المصرية المهربة خارج البلاد.

وأشار سفير دولة بلجيكا بالقاهرة، إلى قيام بلجيكا بتنظيم معرض خلال الفترة المقبلة في قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة لإلقاء الضوء على زيارة الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا إلى مصر في أوائل القرن العشرين؛ وذلك من خلال عرض مجموعة من الأفلام والوثائق التي توثق هذه الزيارة، كما ستنظم بلجيكا العديد من الفعاليات الثقافية الأخرى بمصر.