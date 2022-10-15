المنشآت السياحية: مطاعم شرم الشيخ حصلت على شهادة النجمة الخضراء الصديقة للبيئية

قال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المنشآت والمطاعم السياحية بشرم الشيخ باتت مستعدة بنسبة 100 % لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلي 18 نوفمبر المقبل، موضحا أن جميع المنشآت والمطاعم حصلت على شهادة النجمة الخضراء الصديقة للبيئة.

المشاركين بمؤتمر المناخ أكثر من 30 ألف مشارك

وأضاف لـ«الوطن» أن حضور أكثر من 30 ألف شخص لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ سيرفع من نسب إقبال الرواد علي المنشآت والمطاعم السياحية خلال فترة إقامة المؤتمر، مشيرا إلى أن القطاع السياحي المصري يعول كثيرا على مؤتمر المناخ في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المؤتمر بمثابة دعاية مجانية للمقصد السياحي المصري بصفة عامة ولشرم الشيخ بصفة خاصة.

نسب الإشغال خلال الموسم السياحي الشتوي

وأشار إلى أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي لن تكون بقدر النسبة التي تحققت خلال الموسم السياحي الصيفي الماضي، موضحا أن فصل الصيف الماضي، خاصة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس حدثت زيادة كبيرة في نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية.

وأوضح أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وسعيا منها لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر بما ينعكس على نسب إشغال المطاعم، تقدمت بطلبات إلي وزارة السياحة والآثار لتعديل مواعيد فتح وغلق المطاعم السياحية لتعود كما كانت قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019.

التزام جميع المنشآت والمطاعم السياحية بقوائم الأسعار المعتمدة

وأشار إلى أن اجتماع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأخير وللعمل على زيادة نسب الإشغال بالمطاعم شدد علي ضرورة التزام جميع المنشآت والمطاعم السياحية بقوائم الأسعار المعتمدة من وزارة السياحة والآثار والعمل على عدم زيادة أسعار الوجبات خلال الفترة المقبلة.