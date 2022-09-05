وزير السياحة يبحث سبل تنمية موارد المتحف القومي للحضارة المصرية

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف لشئون الإدارة والتشغيل، والدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية ومديري الإدارات المختلفة بالمتحف، وذلك للتعريف بالمتحف واستعراض ما يتم به من أعمال.

المتحف وقاعات العرض

وفي مستهل الاجتماع شاهد الوزير فيلما تسجيليا عن المتحف وقاعاته وما به من كنوز أثرية وتراثية، كما استعرض الدكتور أحمد غنيم، من خلال عرض تقديمي مصور، المتحف وقاعات العرض الخاصة به والإمكانات والخدمات التي يقدمها للزائرين.

الوضع المالي والإقتصادي

كما استعرض الوضع المالي والإقتصادي وموازنة المتحف وكذلك سبل تنمية الموارد المتاحة به لتعظيم العائد، مشيرا إلى أهمية تعزيز مكانة المتحف على خريطة السياحة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات سياحية وترويجية متميزة لكافة الزائرين على المستوى المحلي والدولي.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته في إمكانات المتحف القومي للحضارة المصرية وقياداته، لافتا إلى دعم الوزراة لكل المنشآت المتحفية.