العثور على جثة خمسيني داخل شقته في الهرم.. مريض نفسي

عثر الأهالى على جثة شخص متوف داخل شقته بمنطقة الهرم، وتبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسده، وأُخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة مباحث الغرب، يفيد ورود بلاغ إلى قسم شرطة الهرم، بوفاة شخص داخل شقة في أحد العقارات.

وعقب الانتقال والفحص، تبين أن العقار مكون من 12 طابقا، وأن الشقة محل البلاغ تقع بالطابق الأول، وأنها مكونة من 3 غرف مملوة بالمخلفات والفضلات، كما تبين سلامة منافذها.

لا إصابات ظاهرية

وعُثر علي جثة قاطن الشقة، 56 سنة، بدون عمل، ومقيم بذات العنوان، مسجي على سريره بغرفة النوم، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهریة.

وبسؤال حارس العقار، 50 سنة، قرر أن المتوفى يقيم بمفرده، ويعاني من مرض نفسي، ولم يسبق له الزواج، ولم يتهم أحدا بشيء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.