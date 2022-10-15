العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بمدينة دمنهور بالبحيرة

عثر أهالي مدينة دمنهور بالبحيرة، قبل قليل، على جثة شاب في العقد الثاني من العمر في ظروف غامضة، داخل شقته ببرج الجامعة أمام كلية العلوم بدمنهور، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بعثور أهالي دمنهور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره.

عرض الجثة على الطب الشرعي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد حمدي عبد المالك، 30 عاما، داخل شقة ببرج الجامعة أمام كليه العلوم، وتم نقل الجثة للمستشفى التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وجاري العرض علي الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الحادث.

العثور على جثة مسنة في حالة تعفن

كما عثر الأهالي أيضا، أول أمس، على جثة مسنة في حالة تعفن، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى عصمت عبد الوهاب، 80 عاما، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.