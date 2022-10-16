التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بـ«دائري الجيزة»

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصام سيارة نقل ثقيل بعدد من السيارات على الطريق الدائري، في اتجاه مدينة السادس من أكتوبر إلى منطقة المريوطية، واستعجلت النيابة العامة الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية في الواقعة.

بداية الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الأهالي، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بعدد من السيارات على الطريق الدائري في اتجاه مدينة السادس من أكتوبر إلى منطقة المريوطية، ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

المكابح تعطلت من السائق

وتبين مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونُقلت جثة المتوفى بثلاجة المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها، كما تبين من خلال التحريات أن قائد سيارة النقل الثقيل كان يقود مركبته بمكابح معطلة، لذلك وقع الحادث.

ضبط قائد السيارة وحبسه

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سائق السيارة النقل، والتحفظ على السيارة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد لتعطل المكابح، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان تمهيداً لتفريغها.