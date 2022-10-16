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«النواب» يرفع جلساته إلى الغد بعد 4 ساعات عمل

كتب:

ولاء نعمه الله
03:00 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
مجلس النواب

مجلس النواب

رفع المستشار أحمد سعدالدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة البرلمانية اليوم، التي ترأسها اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا.

تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

وشهدت الجلسة البرلمانية التي استمرت 4 ساعات متصلة، اليوم، الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي، في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، فضلا عن الموفقة على الخطاب المتبادل بين مصر وإسبانيا، بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة.

ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدا وفقا لجدول الأعمال، مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق دعم السيارات صديقة البيئة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.