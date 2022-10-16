أمين «إعلام الشيوخ» يشيد بـ«القاهرة الإخبارية»: خطوة مهمة لعودة الريادة الإعلامية

ثمّن محمود القط، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لوضع الإعلام المصري في مكانته الحقيقية، بتدشين قناة القاهرة الإخبارية الإقليمية، مؤكدا أنّها خطوة مهمة لعودة الريادة الإعلامية العربية للقاهرة من جديد.

استراتيجية عمل الإعلام المصري

وأوضح محمود القط لـ«الوطن»، أنّ قناة القاهرة الإخبارية ستلعب دورا مهما وكبيرا في استراتيجية عمل الإعلام المصري بشكل خاص، والإعلام العربي بشكل عام، كونها قناة مصرية إقليمية تختص بالشأن العربي والعالمي.

القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر

وأضاف أمين سر لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ آلية عمل قناة القاهرة الإخبارية ستشمل الأحداث الداخلية والخارجية لمختلف دول العالم، ما يوحي بأنّ الريادة الإعلامية للقاهرة عادت من جديد، خاصة شعارها المميز «عاصمة الخبر»، الذي يمنح للمواطن مدى مصداقية المحتوى المعلن على الشاشة.

واختتم القط حديثه، معربا عن تفاؤله بالقناة الإقليمية الجديدة المتوقع أن يتصدر محتواها جميع المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية خلال الفترة المقبلة، نظرا لما تتميز به من كادر بشري مهني وشبكة مراسلين ضخمة بمعظم دول العالم.