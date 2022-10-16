«النواب» يوافق على اتفاق لتعزيز مكتب شكاوى المرأة بـ350 ألف يورو

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا، بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بـ350 ألف يورو، الموقعة في القاهرة.

دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة

وتستهدف الاتفاقية دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات بجميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى زيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.

وحددت الاتفاقية مدة تنفيذ المشروع، بواقع 24 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من جانب الحكومة المصرية، ويمكن مدها عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، وسيتم إيداع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري باسم «مشروع تعزيز قدرات الدفاع عن المرأة»، وهو حساب لا يقبل أي إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وقد يدخل الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تخطر فيه الحكومة المصرية، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، باستيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ.