عضو «إعلام النواب»: «القاهرة الإخبارية» تضبط المحتوى وتواجه «طمس الهوية»

قال تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنّ إطلاق قناة فضائية بحجم القاهرة الإخبارية، خطوة جادة توضح المهمة التي يجب أن يقوم بها الإعلام الوطني، وهي رسالة للإعلام الدولي، أنّ الإعلام المصري ما زال قادرا على التطوير والإبداع.

رسم الصورة الكلية للإعلام المصري

واضاف عبدالقادر لـ«الوطن»، أنّ إعلام الشركة المتحدة ومنها قطاع الأخبار الذي أعلنت عنه قبل فترة، ويضم قناة القاهرة الإخبارية، سيكون له دور كبير في رسم الصورة الكاملة للإعلام المصري، وجعلها أكثر وضوحا مما كانت عليه في الماضي.

مواجهة طمس الهوية

وأوضح عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنّ قناة القاهرة الإخبارية التي تطلقها الشركة المتحدة، أحد أهم أهدافها مواجهة محاولات طمس الهوية التي تتعرض لها مصر، من خلال ضبط المحتوى الإعلامي وإنهاء الفوضى الإعلامية التي ظهرت في العالم بسبب الانفتاح التكنولوجي، وأثرت بشكل سلبي على المجتمع والمحتوى الإعلامي كذلك.

وأكد أنّ الاستراتيجية التي تعمل بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تستحق إشادة كبيرة، إذ استطاعت في وقت قصير جدا أن تعيد العصر الذهبي للإعلام المصري، وتعمل على تأكيد رسالتها الوطنية في الحفاظ على المجتمع، والقضاء على محاولات التشويه وطمس الهوية المصرية.

ومن المقرر أن تطلق الشركة المتحدة قناة القاهرة الإخبارية خلال الأيام المقبلة، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وتعد القناة ضمن شبكة قنوات قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي أول قناة إخبارية إقليمية مصرية.